Taziye tartışması cinayetle bitti

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Mevlide katılamayan Fatih Turhan’ın arkadaşı Murat Daş (51), 1 Mayıs’ta Turhan Ailesi’nin mahalledeki kıraathanesine geldi. Turhan’ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır (50) ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören Daş, “Rahmetli de çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip iddiaya göre küfretti. Sinirlenen Çakır, Daş’a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş’ı tabancayla göğsünden vurup olay yerinden kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Daş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Çakır’ı saklandığı eve yapılan baskında yakaladı. Çakır, emniyette üvey ağabeyine küfrettiği için Daş’ı vurduğunu belirtti. Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yıldıray Çakır (yukarıda), üvey ağabeyi Fatih Turhan’a (sağda) küfür ettiği için Murat Daş’ı vurduğunu söyledi.