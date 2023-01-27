Tazelenme Üniversitesi! Bu üniversiteye girenler gençleşiyor...

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ANTALYA’daki Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesini kurma fikri, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan’a ait. Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin de gönüllü olarak eğitim verdiği 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi, 2016 yılında eğitimlerine başladı.

DÜNYADA İLK ÖRNEK

Prof. Dr. Tufan, “Yaşlı eğitimini biz icat etmedik ama buna yeni boyutlar kazandırdık. Yaşlı erkeklerin örgü örmeyi ve yemek pişirmeyi, yaşlı kadınların ise tamirat yapmayı öğrendiği dünyadaki tek yaşlı üniversitesini hayata geçirdik” dedi. Tazelenme Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin aldıkları diplomaların iş hayatında bir geçerliliği olmadığını söyleyen Tufan, 60 ve üzeri yaştaki herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Tufan, Tazelenme Üniversitesi’ni şöyle anlattı:

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DEMANSA KARŞI

“Öğrencilerimizin günlük hayatlarında işlerine yarayabilecek bir müfredat hazırladık. Demans olmamak için beslenmemizi değiştirmemiz, kötü alışkanlıkları bırakmamız, gelecekle ilgili hedefler koymamız lazım. Dolayısıyla öğrencilerimize bununla ilgili pratik bilgiler veriyoruz. Bunun içinde örgü örmek de yer alıyor. Çünkü örgü örmek beyinde satranç oynamak gibi bir durum oluşturuyor. Yemek de yapıyorlar. Kadınlar da tamir işlerini öğreniyor. Tarım, sağlık, spor, tarih, hukuk, ekonomi gibi alanlarda dersler de alıyorlar. Ayrıca hepsi derste not almak zorunda. Konsantrasyon, anlama ve bunu kâğıda aktarma becerilerini de böylelikle gözlemliyoruz.”

İKİ ÇİFT BİR TEKLE 10 YIL GERİ GİTTİM

- Hüseyin Akça (Emekli Jandarma Komutanı, 87 yaşında): “Şu an dördüncü sınıftayım. Bu yıl stajımı yaptıktan sonra mezun olacağım. Stajımı belediyenin imar bölümünde yapmak istiyorum. Ardından da yüksek lisansa başlamak istiyorum. Beynin farklı bölgelerini çalıştırmak için hepimiz örgüye sarıldık. Şimdi iki çift, bir tek şeklinde ilerleyerek şahane örgü örüyorum. Ayrıca yemek yapmayı da öğrendik.

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- Fuzuli Çevik, (Emekli Astsubay, 70 yaşında): “Dördüncü sınıftayım. Tazelenme Üniversitesi beni en az 10 yıl gençleştirdi. Örgü örmek güzel bir şey ama ben biraz zorlandım. İlk başlarda ilmekleri atmak bile beni terletti. Ancak öğrendim. Atkı, kazak, bere ve hırka ördüm.”

EVİMİ KENDİM TAMİR EDİYORUM

- Türkan Bağ (Emekli Öğretmen, 70 yaşında): “İlk mezunlardanım. Dört yıl boyunca birçok farklı alanda bilgi edindik, kendimizi geliştirdik ve hayata bakış açımız değişti. Bunun yanı sıra orada öğrendiğim tamir bilgisiyle evimde ufak tefek bozulan şeyleri usta çağırmadan tamir edebiliyorum.”