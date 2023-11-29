‘Tayyargiller’e de soruşturma

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Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların odak noktasında ise Doktor Tayyar Taylan Öz ve hemşire eşi Özlem Öz bulunuyordu. Polat ailesi gibi lüks ve gösterişli hayatlarını sergiledikleri sosyal medyada milyonlarca takipçileri olan ve ‘Tayyargiller’ olarak bilinen Öz çiftinin güzellik merkezleri, kliniği ve ‘Drtayyaröz’ adında markaları da var.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Öz çifti hakkında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar yapıldı. Polis ekipleri ihbarları savcılığa bildirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı.