Taylan’ın 1 milyon dolarlık hikâyesi

Çocukluk yıllarında başlayan öğrenme merakı, Taylan Özdemir Aydın’ı burslarla Türkiye’nin en iyi okullarına, ardından ABD’deki Princeton Üniversitesi’ne taşıdı. Taylan’ın akademik yolculuğu, bilim olimpiyatları, uluslararası yarışmalar, MIT’de araştırma deneyimi ve Princeton’daki akademik başarılarla bugün sağlık alanında yapay zekâ tabanlı bir girişime dönüştü. Oda arkadaşı olan ortağı Andre Biehl ile birlikte, ilaç sektörüne yönelik yapay zekâ tabanlı veri analiz şirketi Flyway Health’i kuran Aydın, daha okuldan mezun olmadan girişimi için 1 milyon dolar yatırım aldı. Sağlık sektöründe kullanılan geleneksel veri analiz sistemlerini ve karar alma süreçlerini kökten değiştirecek bir girişme imza atmayı hedefleyen Aydın çalışmalarını ve kariyerini şöyle anlattı:

‘DİPLOMANIN ÖNEMİNE İNANDIK’

“ABD’nin kırsal bölgelerinde hasta verilerinin düzenli sağlanmadığını ve bunun ilaç firmalarının AR-GE ve pazarlama bölümleri için büyük bir problem oluşturduğunu fark ettik. Eldeki yetersiz veriler kırsal kesimlerdeki insanları temsil etmediği için tedavi onlara göre geliştirilemiyor veya pazarlanamıyordu. Biz bu verileri sağlayan bir çalışmayla ABD’deki bir ‘hızlandırma’ programına başvurduk. Bu programdan 500 bin dolarlık yatırım teklifi aldık. Kabul edersek tamamen işe odaklanıp üniversiteyi bırakmamız gerekecekti. 3’üncü sınıftayken iyi bir projeye güçlü bir yatırımcı bulmuştuk ve iş hayatımızı da garanti altına alabilecektik. Ancak diplomanın önemine inandık ve bu yatırımı reddettik.

İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ANALİZLER

Bu karardan birkaç ay sonra 2024 Aralık’ta şu anki fikrimizin ilk adımlarını attık ve sağlık sektöründe veri analizi problemlerine odaklandık. Hastaların sigorta verilerinde örneğin kanser teşhisi konduğunda ‘kanser’ diye yazmıyor. Her kanserin farklı bir kodu var ve bu kodlar metastaza göre bile değişiyor. Yani tüm hastalıklar ve tüm ilaçlar için binlerce kod var. Bu kodlara kolay erişimi sağlayan ve bu kodları içeren veritabanından hastaları bulmaya yarayan bir fikir üzerine çalışmaya başladık. Şu an hastalık, ilaç, zaman dilimi ve ABD’nin hangi bölgesi gibi basit parametrelerle bir sağlık veri analistinin yaptığı raporlamayı birkaç dakika içerisinde yapay zekâ destekli uygulamamızla yapabiliyoruz. Bu rapor, ilaç firmasına ‘Senin ilacın şu rakip firmaya karşı kaybediyor. Bunun sebebi şunlar. Doktorlar şu sebeple diğer ilacı reçetelemeye başlamışlar’ şeklinde verilerden sağlanabilecek kritik analizleri sunuyor. Ve firmaya ‘Fırsatı yakalaman için şu hastanelere, doktorlara gitmen lazım’ ya da ‘Sigorta planlarını gözden geçirip yeniden yapılandırman lazım’ diyerek çözüm önerilerini, yapay zekânın oluşturduğu bir rapor şeklinde sunuyoruz. 1 milyon dolarlık yatırım alan bu çalışma ABD’de kullanılmaya başlandı. Hedefimiz Flyway Health’i sağlık sektöründe kullanılan geleneksel veri analiz sistemlerini ve karar alma süreçlerini kökten değiştirecek öncü bir şirket hâline getirmek.”