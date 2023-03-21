Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tayland’da seçim tarihi 14 Mayıs olarak güncellendi

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Seçim#Maha Vajiralongkorn
Tayland’da seçim tarihi 14 Mayıs olarak güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 21:04

Tayland Seçim Komitesi, daha önce 7 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihini güncelleyerek, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un dün parlamentoyu feshetmesinin ardından geçici olarak 7 Mayıs tarihinde yapılması planlanan genel seçimlerin tarihi, Tayland Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklama ile 14 Mayıs 2023 olarak güncellendi. Oy kullanmanın zorunlu olduğu Tayland'da, yapılacak olan seçimlerde 52 milyondan fazla seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. İlk olarak 2014 yılında askeri darbe ile iktidara gelen ve o zamandan beri başbakanlık görevini yürüten cunta lideri 68 yaşındaki General Prayut Chan-o-cha yaklaşan seçimlere yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi ile katılmaya hazırlanıyor.

Başbakan Prayut’un seçimlerdeki en büyük rakibi ve aynı zamanda eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra’nın kızı muhalif Pheu Thai Partisi lideri 36 yaşındaki Paetongtarn Shinawatr, ülkede yapılan anket araştırmalarında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca Başbakan Prayut’un hali hazırdaki hükümet kabinesinden çalışma arkadaşı ve Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul da seçimlere bir başka parti ile katılma kararı aldığını duyurmuştu.

Haberin Devamı

Tayland’da 2014 askeri darbesinden sonra ikinci kez yapılacak olan genel seçimlerin, ülkede son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle gergin geçeceği öngörülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayland#Seçim#Maha Vajiralongkorn

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir