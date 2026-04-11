‘Tayinim çıktı’ yalanıyla 37 milyonluk vurgun

Anlaşma sağlanan kişilerle iletişimi güçlendirmek için sözde nakliye ayarlayan çete, dolmuş ve otobüs plakaları ile şoför bilgileri paylaşarak inandırıcılığı artırdı. Eşyaların yolda olduğuna inanan mağdurlar parayı gönderdi, ancak ne ürün geldi ne de muhatap bulabildi.

Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, 21 mağdurdan 234 bin 750 TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında toplam 37 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. 7 Nisan’da Antalya, Batman, İstanbul ve Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el koyuldu.

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce yapılan sorgu neticesinde şüphelilerden 10’u tutuklandı, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. m Oya ARMUTÇU / ANKARA