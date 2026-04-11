×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Tayinim çıktı’ yalanıyla 37 milyonluk vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Asker Polis Yalanı#Letgo#Facebook
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

Letgo ve Facebook gibi platformlarda “Tayinim çıktı, eşyalarımı satıyorum” yalanıyla sahte ilanlar veren şüpheliler, kendilerini asker ya da polis olarak tanıtarak mağdurların güvenini kazandı.

Haberin Devamı

Anlaşma sağlanan kişilerle iletişimi güçlendirmek için sözde nakliye ayarlayan çete, dolmuş ve otobüs plakaları ile şoför bilgileri paylaşarak inandırıcılığı artırdı. Eşyaların yolda olduğuna inanan mağdurlar parayı gönderdi, ancak ne ürün geldi ne de muhatap bulabildi.

Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, 21 mağdurdan 234 bin 750 TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında toplam 37 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. 7 Nisan’da Antalya, Batman, İstanbul ve Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el koyuldu.

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce yapılan sorgu neticesinde şüphelilerden 10’u tutuklandı, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. m Oya ARMUTÇU / ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:
