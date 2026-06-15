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Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

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#Orhan Bulak#Aslıhan Öztürk Bulak#Cafer Tayyar Öztürk
Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 14:30

Antalya’da dün kan donduran bir olay yaşandı. Tayin yüzünden eşiyle tartışan coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'’ü öldürdü. Bugün adliyeye sevk edilen Orhan Bulak’ın ifadesi ortaya çıktı.

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Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

KAHVALTI MASASINDA TAYİN KAVGASI

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

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Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakaladı. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Orhan Bulak ise emniyete götürüldü.

Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi.

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Tayin tartışmasında eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Orhan Bulak#Aslıhan Öztürk Bulak#Cafer Tayyar Öztürk

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