TAYFUN’un hedef yelpazesi genişliyor: Yeni hamle! ‘Blok-3’ için önemli adım... Özellikleri neler?

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Ülkemiz, savunma sanayisinde yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzun menzilli füze teknolojileri de bu çalışmaların önemli başlıklarından biri olurken, ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN ailesinde ise artık yeni bir aşamaya geçilmiş durumda. TAYFUN’un en gelişmiş varyantlarından biri olan Blok-3 için teslimat süreci artık gündemde.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci yaptığı son açıklamada TAYFUN Blok-3’ün bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edileceğini açıkladı. Bu açıklama gösteriyor ki Blok-3, geliştirme ve test faaliyetlerinin yanı sıra üretim sürecinin de belirli bir olgunluğa ulaşmış durumda.

TAYFUN BLOK-3’ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

TAYFUN Blok-3’ü önceki varyantlardan ayıran en önemli teknolojilerden biri arayıcı başlık. Bu kabiliyet, füzenin yalnızca önceden belirlenmiş koordinatlara yönelik bir vuruş gerçekleştirmesinin ötesinde, uçuşun son aşamasında hedefi tespit ederek angajman gerçekleştirmesine imkan sağlayacak şekilde geliştirildi.

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Bu yetenek, bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilen test atışında da ortaya kondu. Karadeniz’de gerçekleştirilen testte TAYFUN Blok-3, hareket halindeki insansız bir deniz hedefini başarıyla vurdu. ROKETSAN, test sırasında arayıcı başlık entegrasyonunun kullanıldığını ve hedefin başarıyla imha edildiğini açıkladı. Böylece Blok-3’ün hareketli deniz hedeflerine yönelik kabiliyeti ilk kez kamuoyuna açık bir testte gösterilmiş oldu.

TAYFUN programında 1 Ekim’de Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirilen yeni TAYFUN test atışının başarıyla tamamlandığı da bildirildi. Atış, ROKETSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

BİR SONRAKİ AŞAMA BLOK-4 TAYFUN ailesinin geliştirme süreci Blok-3 ile de sona ermeyecek. ROKETSAN, daha ileri kabiliyetlere sahip TAYFUN Blok-4 üzerinde de çalışmalarını hızla sürdürüyor. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk'e konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci Blok-4’ün Blok-3’ün ardından devreye alınacağını ve seri üretime geçişinin daha sonraki aşamada gerçekleşeceğini belirtti.

TAYFUN’UN HEDEF YELPAZESİ GENİŞLİYOR

TAYFUN’un farklı platformlardan kullanılabilen ve hareketli hedeflere karşı etkili olabilen bir füze sistemi olarak geliştirildiğini belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, özellikle yapay zeka destekli arayıcı başlık çalışmalarına dikkat çekti.

Başbuğ, “TAYFUN balistik füze olarak planlanıyor ancak temel hedefimiz TAYFUN’u çeşitli menzillerde ve farklı platformlarda kullanabilmek. Kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kullanılabilmesi ve yapay zeka ile desteklenerek hareketli hedeflere karşı da etkili olması üzerinde çalışıyoruz. TAYFUN’un yeni versiyonlarında bu kabiliyetler deneniyor” dedi.

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Bu yaklaşımın yalnızca TAYFUN ile sınırlı olmadığını da ifade eden Başbuğ, ROKETSAN’ın farklı füze sistemlerinde de benzer çalışmalar yürüttüğünü söyledi:

“Sadece TAYFUN’da değil, diğer füzelerde de karada, havada veya denizde hareket eden hedeflere karşı yapay zeka destekli arayıcı başlıklarla sürecin yürütülmesi temel hedeflerden biri. Bu kabiliyet farklı füze sistemlerinde de deneniyor. TAYFUN’da ise bu konuda başarı sağlandı. Deniz üzerindeki veya havadaki hareketli hedeflere karşı nasıl daha etkili olunabileceği konusunda AR-GE çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.”

Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, test atışı başarı ile tamamlandı. (Fotoğraf: İHA)

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DELİCİ HARP BAŞLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Tayfun Blok-3’ün bir diğer önemli özelliği ise delici harp başlığı. Bu kabiliyetin, yüksek korumaya sahip hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor.

TAYFUN Blok-3’te kullanılan delici harp başlığının, füzenin korunaklı ve tahkim edilmiş hedeflere karşı kullanım alanını genişletmeye yönelik bir kabiliyet olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, ülkelerin füze ve mühimmatlara karşı geliştirdiği koruma tedbirlerinin de bu çalışmaları zorunlu hale getirdiğini dile getirdi:

“Füzelere karşı korunmak amacıyla demir, beton ve benzeri tahkimatlara başvuruluyor. Dolayısıyla bu savunma tedbirlerini aşabilecek mühimmatlar geliştiriliyor. Örneğin ABD, nüfuz edici bombalarının belirli derinliklere kadar etkili olabildiğini açıklıyor. Diğer ülkeler de daha derine nüfuz edebilmek veya belirli kalınlıktaki beton yapıları aşabilmek için farklı testler gerçekleştiriyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen her ülke bu tür sınama ve denemeleri yapıyor. Biz de aynı şekilde kendi sistemlerimizin kabiliyetlerini test ediyoruz.”

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‘ENVANTERE GEÇİŞ SÜREÇLERİ ARTIK HIZLI İLERLİYOR’

TAYFUN Blok-3’ün bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin, Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetine katkı sağlayacağını belirten Coşkun Başbuğ, “Biz bu denemeleri gerçekleştiriyoruz. Platformlarda farklı hedeflere karşı yapılan testlerde başarılar elde ediliyor. Ancak bunlar başlangıçta tekil üretimler üzerinden gerçekleştirilen sınamalar. Testlerde gerekli sonuçlar alındığında süreç seri üretime ve ardından envantere giriş aşamasına ilerliyor. Şu an bu aşamada hızlı yol almaya başladık” ifadelerini kullandı ve ekledi:

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“Artık yavaş yavaş envantere geçiş süreçlerimizin işlediğini görüyoruz. Halkın da merak ettiği konu şu: Biz bu başarıları elde ediyoruz ancak bu ürünler şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde var mı, askerlerimiz bu ve benzeri savunma ürünlerimizi kullanabiliyor mu? Bu soruların cevabını vermek açısından envantere geçiş süreçlerinin başlaması önemli.”

TAYFUN’un bu süreçte öne çıkan sistemlerden biri olduğunu ifade eden Başbuğ, “Sadece TAYFUN’da değil, geliştirdiğimiz diğer platformlarda da benzer bir süreci görüyoruz. Bu konuda TAYFUN önde gidiyor. TAYFUN’un yeni versiyonlarından bir serinin geçtiğimiz günlerde envantere girdiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeler, olası bir operasyon veya harekât durumunda Türkiye’nin hedef ülkeye karşı caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.