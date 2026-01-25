×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Tavuklu Pilav Zehirlenmesi#İstanbul Arnavutköy#Mevlit İkramı
Tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 20:51

İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi.

Haberin Devamı

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tavuklu Pilav Zehirlenmesi#İstanbul Arnavutköy#Mevlit İkramı

BAKMADAN GEÇME!