Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K., beslediği tavukları yediği iddiasıyla sahipsiz bir sokak köpeğine sopayla saldırdı. Şüphelinin köpeğe sopayla vurduğu o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, Mehmet K.’yı gözaltına aldı.

Şüphelinin karakoldaki ifade verme işlemi sürüyor.