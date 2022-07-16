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Tavuklarını çalan hırsıza bu pankartla çağrıda bulundu

#Çorum#Hırsız#Hırsızlık

Çorum'da kümesinden 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Fatma Özergin (66), evinin önüne astığı pankartla hırsıza çağrıda bulundu. Özergin, hayvanlarını geri getirmesi halinde kendisine 400 TL vereceğini duyurdu.

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki  tek katlı evde kiracı olan Fatma Özergin'in kümesinden gece saatlerinde 10 tavuk ve 1 horoz çalındı. Sabah kümeste hayvanlarını göremeyen çift, polise giderek şikayetçi oldu.

Tavuklarını çalan hırsıza bu pankartla çağrıda bulundu

Fatma Özergin, el yazısıyla hazırladığı ve evinin duvarına astığı pankartla tavukları ve horozunu çalan kişiye seslendi. Özergin pankartta, "Sayın hırsız babanı tanırım, ben senin kim olduğunu biliyorum babana da söylemem. Çaldığın 10 tavuk, 1 horozumu bana getir. Bir de sana 400 TL para vereyim istediğin bakkala parayı bırakayım, tavuklarımı gece getir bahçeye bırak" ifadelerine yer verdi.

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Tavuklarını çalan hırsıza bu pankartla çağrıda bulundu

Pankartla hırsızlara seslendiğini anlatan Özergin, "Pankart hazırlayarak hırsızlara çaldıklarınızı getirin mükafat vereceğimizi yazdık. Belki hırsız imana gelir diye düşündük” dedi.

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#Çorum#Hırsız#Hırsızlık

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