×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tavukları strese girince bu yöntemi uyguladı: Yumurta sayıları arttı! 'Her gün patlatıyorum, onlar için değişik bir etkinlik oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Tavuklar#Organik Yumurta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 11:53

Ordu'da organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş (42), kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese giren tavukları için kümeste mısır patlatıyor. Bu yöntemle verim sağladığını söyleyen Tanrıvermiş, "Hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor" dedi.

Haberin Devamı

Perşembe ilçesi Kutluca Mahallesi'nde 15 yıldır organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş, beslediği bine yakın tavuklardan bazılarının kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese girdiğini ve yumurta sayısının düştüğünü fark etti. Bu duruma çözüm arayan ve farklı yöntemler deneyen Tanrıvermiş, sanal medyada gördüğü bir videodan etkilenerek, tavuklarını mutlu etmek için mısır patlatmaya başladı.

Tavukları strese girince bu yöntemi uyguladı: Yumurta sayıları arttı Her gün patlatıyorum, onlar için değişik bir etkinlik oldu

MISIRDAN SONRA YUMURTA SAYILARI ARTTI

Ağzı açık tencereden etrafa sıçrayan patlamış mısırları yiyen tavukların zamanla streslerinin azaldığını gözlemleyen Tanrıvermiş, "Kış aylarında özellikle yağışlı havalarda tavuklarımı doğaya salamadığım için kümeste strese girmeye başladılar. Yumurta sayılarında da biraz düşüş olduğunu belirledim. 'Tavuklarımın stresini nasıl azaltabilirim' diye düşünürken sanal medyada patlamış mısır yiyen tavuk videoları gördüm ve ben de denemek istedim.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrabzonda 8 metre derinlikte bulundu: 2 metre kalınlığında 135 metre uzunluğunda Dünyada bilinen 3 tane var, biri buradaTrabzon'da 8 metre derinlikte bulundu: 2 metre kalınlığında 135 metre uzunluğunda! 'Dünyada bilinen 3 tane var, biri burada'Haberi görüntüle

Tavukları strese girince bu yöntemi uyguladı: Yumurta sayıları arttı Her gün patlatıyorum, onlar için değişik bir etkinlik oldu
Tavuklarım için kümeste mısır patlatmaya başladım. Onlar için de güzel ve değişik bir etkinlik oldu. Böylece hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor. Ayrıca yumurta sayılarında bir artış olduğunu da fark ettim" dedi.

Gözden KaçmasınYoğun kar yağışını fırsata çevirdiler: İmece usulüyle yapıldı Bir amacımız vardı, ulaştıkYoğun kar yağışını fırsata çevirdiler: İmece usulüyle yapıldı! 'Bir amacımız vardı, ulaştık'Haberi görüntüle

Tavukları strese girince bu yöntemi uyguladı: Yumurta sayıları arttı Her gün patlatıyorum, onlar için değişik bir etkinlik oldu

'BU SAYEDE VERİM ARTABİLİR'

Tavukların hareket etmeyi seven canlı türleri olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy ise "Kış aylarında kapalı ortamlarda kalan gezen tavuklar, strese girebilir ve yumurta sayılarında bir düşüş yaşanabilir. Mısır patlatma gibi tavukların hareket etmesini sağlayan bu tür uygulamalar da tavukların streslerini aşağıya düşürebilir. Bu sayede yumurta sayıları yukarılara çıkabilir ve verim artabilir" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Tavuklar#Organik Yumurta

BAKMADAN GEÇME!