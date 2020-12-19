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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Tavukları çuvala doldurup çaldılar

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Tavukları çuvala doldurup çaldılar
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Bursa’da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Tavukları çuvala doldurup çaldılar
Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde hırsızları görenler duruma şaşırttı. İş yerinin önünde bulunan bir kümese girdiği görülen hırsızlar, tavukları çuval ile çalıp olay yerinden kaçarken, kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hırsızın çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

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