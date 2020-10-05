Tavuk dönere ‘geç’ hobi bahçelerine ‘Dur’

TBMM Genel Kurulu’nda yarın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan’daki BM gücünde görev yapan TSK birliklerinin görev süreleri bir yıl uzatılacak. TSK’nın Irak ve Suriye’de terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarıyla ilgili yine bir yıl süre uzatımı içeren tezkere de çarşamba günü görüşülecek.

TAVUK DÖNER TORBASI

Gıda ve tarım alanlarında önemli değişiklikler içeren torba teklifin görüşülmesine de çarşamba günü başlanacak. Teklif, Prof. Dr. Canan Karatay ile tavukçuluk sektörü arasındaki kapışmayla sembolize olan gıda alanına yeni düzen getiriyor. Bu düzenlemeyle, gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan “yanıltıcı yayın” yapan veya “korku ve güvensizlik” oluşturanlara ceza verilecek. Gıda konularında uzman olmadan yanıltıcı bilgi verenlere 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

TARIM HOBİDEN KURTULUYOR

Torba teklifle tarım ve orman arazileri bölünerek kurulan ruhsatsız hobi bahçeleri yasaklanıyor. Teklif yasalaştığında valiliklerce hobi bahçeleri üzerinde tespit yapılacak. Ruhsatsız bahçelerin sahiplerine metrekare başına 10 lira ceza kesilecek. Buraların eski haline döndürülmesi için sahiplerine 1 ay süre verilecek. İzinsiz hobi bahçeleri kaldırılmazsa ayrıca metrekare başına 30 lira ceza kesilecek. Sahiplerinin kaldırmadığı yapılar belediyelerce yıkılıp masrafı tazmin edilecek. Belediyelerin yıkmadığı hobi bahçelerini bakanlık yıktıracak. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışı da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine alınıyor.

GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Partiler de grup toplantılarına başlıyor. Bu yıl sonbahar kampını iptal eden CHP yönetimi, bugün genel merkezde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştiriyor. Partiler ayrıca yarın Meclis grup toplantıları yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarşamba günü Meclis grubunda konuşacak.





SAVCILIĞA TAŞINAN KAVGA

İÇ hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, “Tavuklar tavuk değil, onlar zaten hastalıklı. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuğu dönere dönüştürdüğünüz zaman kanser yapıyor. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” dedi. Bunun üzerine tavukçuluk sektörü, satışlarının yüzde 30 azaldığını açıkladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) yönetimi, Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Canan Hanım’a mı kaldı bu iş? Devlet ne iş yapıyor? O zaman işletmeleri kapatalım. Canan Hanım’ı dinlesin herkes. Bunun bir vebali olmalı” demişti. Karatay ise “Ben halk sağlığı için konuşuyorum, siz tüccarsınız. Satışları düşmüş, oh çok sevindim. Şimdi yüzde 30 hastalıklar azalacak demektir” karşılığını verdi. Savcılık, Karatay’ın açıklamalarının akademik bilgileri ışığında eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi. Son teklifin mimarlarından olan Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ise “Diyor ki ‘Tavuk eti kanser yapar.’ Nereden biliyorsun, var mı bir delilin? Televizyonlara da şovmen lazım, medya maymunu lazım. 5 milyar dolar değer yaratan kanatlı sektörü zarar görüyor” dedi.