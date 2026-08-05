Tavuk çiftliğinde yangın: Ekipler müdahale ediyor

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 17:00
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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Dedeköy Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.