Tavuk çiftliğinde yangın: Ekipler müdahale ediyor

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Dedeköy Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.