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Tavuk çiftliğinde yangın: Ekipler müdahale ediyor

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#Yangın#Bursa#Tavuk Çiftliği
Tavuk çiftliğinde yangın: Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 17:00

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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Dedeköy Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Tavuk çiftliğinde yangın: Ekipler müdahale ediyor

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#Yangın#Bursa#Tavuk Çiftliği

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