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Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 can kaybı

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#Elazığ#Kazan#Tavuk Çiftliği
Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 11:40

Elazığ’da, bir tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında meydana gelen patlamada Suriye uyruklu işçi Muhammed El Necm (29) hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Tavuk çiftliğine ait kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Köylülerin ihbarı üzerine çiftliğe sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftlikte işçi olarak çalışan Muhammed El Necm’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed El Necm’in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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#Elazığ#Kazan#Tavuk Çiftliği

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