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Gündem
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Tavuk çiftliğinde demir hırsızlığı! 1 kişi tutuklandı

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Tavuk çiftliğinde demir hırsızlığı! 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tavuk çiftliğinden demir malzemeleri çalarken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık girişiminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

İzmir-Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında bulunan B.O.Ü.'ye ait tavuk çiftliğinden geçen 6 Mart Cumartesi günü A.Ö. (30), K.E.(19) ve E.Ö.(26) tarafından demir malzemeler çalınmak istendi. Hırsızlığı fark eden görevliler, polis ekiplerini aradı. 3 şüpheli, çaldıkları demirleri kamyonete yükledikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık girişimi, çiftliğin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

 

Tavuk çiftliğinde demir hırsızlığı 1 kişi tutuklandı


KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şüphelilerden A.Ö.'nün farklı tarihlerde motosiklet ve otomobil hırsızlığı gerçekleştirdiği de belirlendi.  Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, K.E. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tavuk çiftliğinde demir hırsızlığı 1 kişi tutuklandı

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