MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi
GeriGündem Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.11.2020 - 19:55 | Son Güncelleme:

Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tavuk çiftliğinde yapılan aramalarda 115 kök saksılara ekilmiş ve 2 kilo öğütülmüş skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyündeki tavuk çiftliğinde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla tavuk çiftliğinin yer altı yapısında yapılan aramalarda 115 kök saksılara ekili vaziyette ve 2 kilo öğütülmüş halde skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ve materyaller bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak iş yeri sahibi M.A., M.S., Y.S. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle