Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyündeki tavuk çiftliğinde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla tavuk çiftliğinin yer altı yapısında yapılan aramalarda 115 kök saksılara ekili vaziyette ve 2 kilo öğütülmüş halde skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ve materyaller bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak iş yeri sahibi M.A., M.S., Y.S. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.