‘Tavsiyem kendi DNA testini yaptır’

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün 27’nci dönem 6’ncı yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Kuzey Ege adalarına Yunanistan, ABD’nin dolduruşuna gelip Türkiye’ye meydan okumaktadır. Yunanistan’ın Kuzey Ege adalarıyla 12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız.

YÜREĞİ YETİYORSA ADAY OLSUN

Zillet partilerinin açıklamalarından yine bir sonuç çıkmamıştır. Her birisinin gündemi farklıdır, aday profili başkadır, masanın üstünde birbirine gülerken, altında birbirlerine tekme atmaktadırlar. 13’üncü Cumhurbaşkanı’nın Sayın Erdoğan olacağını da milletimizin takdir ve teveccühüyle, elbette Allah’ın inayetiyle mutlaka göreceklerdir. Kılıçdaroğlu’nun aday olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizce sakıncası yoktur, yüreği yetiyorsa aday olsun.

Haberin Devamı

Mezitli Polisevi’ne CHP’nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. Bu hain terörist CHP’nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. Kılıçdaroğlu terörist için, duyanlara bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Kılıçdaroğlu sen kimin yanındasın? Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur: Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde de teröristtir.

(Başörtüsü teklifi) Türkiye’de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında istismar etmenin bir manası yoktur.

(Meclis’e gelen fezlekeler) Bana kalsa Kılıçdaroğlu’nun fezlekesini öne alırım.

(Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) ABD’ye gitmek çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu’nu gördüğünde de çok şaşıracaktır.”





KADIN VEKİLLERLE

- Bahçeli, toplantının sonunda MHP’li kadın vekillerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.(Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)