Tavşantepe’yi 3 müebbet de konuşturamadı

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Narin cinayetine ilişkin görülen davada amca Salim Güran, abi Enes Güran ve anne Yüksel Güran, ‘iştirak halinde kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cumartesi gecesi açıklanan bu karardan sonraki gün Narin’in köyüne gittim. Her yerde derin bir sessizlik vardı. Narin’in hem doğup büyüdüğü evini hem de cansız bedeninin bulunduğu dereyi gören mezarına ise ziyaretçiler gelmeye devam ediyordu.

TAVŞANTEPE YOLU

Tavşantepe köyü Diyarbakır’a 15-20 dakika uzaklıkta. Batman yolu istikametinde. Havaalanına da çok yakın. Narin’in cesedinin bulunduğu Eyertutmaz Deresi ile havalimanının pistleri arasında iki kilometrelik bir mesafe var. Bu derenin hemen kenarında geniş bir alan da imara açılmış. Site halinde çok sayıda villa var. Güran ailesinin bu bölgeye yakın hatta komşu sayılabilecek büyük arazileri var. Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini bu villaların yakınından geçerek dereye götürmüştü. Bu dere geçmişte çok güçlü akıp karşıya geçen atların eyerini alıp götürdüğünden bu ismi almış. Anayoldan saptıktan sonra köye varmak 5 dakika sürüyor. Köyün hemen girişinde küçük bir mezarlık var. Narin bu mezarlıkta yatıyor. Daha önce vefat eden ablası Tülin’in mezarı da burada. Ama onun bir mezar taşı olmadığı için yerini sadece aile biliyor.

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O PATİKAYA ÇIKTIM

Mezarlığı geçip hafif bir yokuşu aşıp köye girdim. Narin’in o gün evine döndüğü rotayı takip ederek o son patikaya çıktım. Patika dik bir yokuşta. Geri dönüp bakınca neredeyse bütün köy görünüyor. Az aşağıda Narin’in son kez kamerasına göründüğü okul var. Nevzat Bahtiyar’ın evi bu patikanın hemen yakınında. O evin yakınından geçerek bu patikaya çıkılıyor. Yolda taşlar da var. Küçük Narin üzerinde çantasıyla bu yokuşu tırmanıp evine ulaşmıştı. Bu yokuşta durup etrafa baktım. Bir ses, hareket yoktu. Derin bir sessizlik her yerdeydi. Bu sessizliği yalnızca köyde devriye gezen jandarma aracı bozuyordu. Köyün girişinde, mezarlığın yakınında da bir zırhlı araç nöbet bekliyordu.

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AİLEDEN KİMSE YOK

Köye giderken elbette bazı tereddütlerim vardı. Aile medyanın kendilerine hakkaniyetli davranmadığını düşünüyordu. Son duruşmada sanık avukatlarından biri de medyayı “Deccalın gözü” diye nitelendirmişti. Köyde Güran ailesinden de ortalıkta kimse yoktu. Uzaktan birkaç kişi göründü ama onlar da hiç yaklaşmadılar. Bir şey sormak da mümkün olmadı.

KÖYLÜ HUZURSUZ

Tarımla geçinen köyde her evin önünde tarım aletleri görünüyor. Üst üste yığılmış su fıskiyeleri her yerde. Bu köy yakınındaki köyler gibi diğerlerinden farklı. Sulu tarım yapılıyor. Pamuk ve mısır gibi ekonomik değeri nispeten yüksek mahsuller üretiliyor. Geniş sulak topraklar ve şehre yakınlık önemli bir avantaj. Ama şimdi herkes huzursuz. Narin’in katledilmesi bütün köyü zan altında bıraktı. “Köylüler biliyor ama konuşmuyor” şüphesi üzerlerine yapıştı. Bundan rahatsız oldukları da belli. Zaten Güran ailesi basın mensuplarını kabul edip konuştuğu zamanlarda bile köylüler yorum yapmıyordu. Suçlamaların odağında aile olduğu için köylü de bu meseleyi “bir aile meselesi” gibi görüyor olabilir…

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YATTIĞI YERDEN İZLİYOR...









Narin’in mezarından doğup büyüdüğü ve mahkeme kararına göre son nefesini verdiği evi görünüyor. 800-900 metre aşağıda da o meşum Eyertutmaz Deresi var. Narin’in mezarı burayı da görüyor. Mezarlık girişinin hemen karşısında ise Nevzat Bahtiyar’ın cesedi dereye götürürken kullandığı yolun girişi var. Narin’in cesedinin çuval içinde götürüldüğü bu yol ile tabut içinde getirip defnedildiği yerin girişleri kesişiyor. Narin defnedildiğinden itibaren ziyaretçileri eksik olmuyordu. Karardan sonraki gün de ziyaretçileri yoğundu. Bu ziyaretçiler akrabalar veya köylüler değil dışarıdan gelenler. Mesela bir aile Adıyaman’dan Diyarbakır’a hastaneye gelmiş. “Narin’e de dua edelim” diyerek mezarlığa uğramışlar.

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NEVZAT’IN EVİ VİRANE









Nevzat Bahtiyar’ın metruk evi de derme çatma bir kulübeyi andırıyor. Evinin çok önceden kırılan camları hâlâ aynı halde. Uzun zamandır gelen gidenin olmadığı her halinden belli. Nevzat Bahtiyar tutuklandıktan sonra ailesi yakındaki Çarıklı köyüne taşınmış. Orada da bir evleri var. Artık orada yaşıyorlar. Köye girmeleri mümkün değil. Duruşma günü de aile için özel güvenlik tedbirleri alınmıştı.

NEVZAT’IN CEZASINA BAKANLIK İTİRAZI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen karara itiraz edeceklerini belirterek, “3 şahısla ilgili verilen cezalar yüreklere su serpti. Tabii Nevzat Bahtiyar ile de ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra bu cezaya itiraz edeceğiz” dedi.

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Bakan Göktaş, “İlk günden itibaren tüm hukuki süreci yakından takip ettik. Avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de biz bu dava için de özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.