Tavşantepe’nin işbirlikçilerine 5’er yıl istendi

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DİYARBAKIR Bağlar’a bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Narin Güran’ın (8) 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye’yi sarsan Narin cinayetine ilişkin açılan davada, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşuları Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

15 SANIĞA ‘SUÇLUYU KAYIRMA’DAN DAVA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da ‘suçluyu kayırma’ suçundan dava açılmıştı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edilmişti. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirilmişti.

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YALAN BEYANLARLA YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER

25 Nisan’da 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2’nci duruşmada, savcı mütalaasını sundu. Savcı, mütalaada 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk, 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada, sanıkların gerçek dışı ifade vererek jandarmayı yanlış yönlendirdiği, kolluk kuvvetini takip edip dinleyerek çalışmalara engel oldukları belirtildi. Bazı sanıkların yangın çıkararak olayın seyrini değiştirmeye çalıştıklarının belirtildiği mütalaada, telefon kayıtlarını silerek organize biçimde olayın gerçek faillerinin tespitine engel olmaya çalıştıkları vurgulandı. Savunmaların ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.