Tavşantepe’den yeni detaylar ortaya çıktı: Narin öldürülürken hepsi evdeymiş

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, soruşturmadaki yeni bilgileri şu şekilde aktardı:

“Narin’in katledildiği dakikalar 15.18 -15.21 Yani 3 dakika içerisinde Narin Güran organize bir şekilde katledildi. O dakikalarda Narin’in evinde kimler vardı? Anne Yüksel Güran var, amca Salim Güran’ın orada olduğunu biliyoruz. Ve yenge Hediye Güran, Maşallah Güran da orada. Ağabey Enes Güran da... Hepsi olay yerinde. Narin Güran’ın 3 dakikada kendi evinde katledildiği netleşti. Suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran 15.21’de Narin’in evinde. 15.46’ya kadar beraberler. 15.21’den sonra evdeki su tüketimi hızla artmaya başlamış. Evin tüm halıları, örtüleri yıkanmaya başlamış. Hatta çamaşır makinesi bozulmuş. Yani bir delil karartma çalışması başlamış.” m HABER MERKEZİ