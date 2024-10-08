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Tavşantepe’den yeni detaylar ortaya çıktı: Narin öldürülürken hepsi evdeymiş

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#Diyarbakır#Bağlar#Narin
Tavşantepe’den yeni detaylar ortaya çıktı: Narin öldürülürken hepsi evdeymiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

Diyarbakır Bağlar’a bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, soruşturmadaki yeni bilgileri şu şekilde aktardı:

Narin’in katledildiği dakikalar 15.18 -15.21 Yani 3 dakika içerisinde Narin Güran organize bir şekilde katledildi. O dakikalarda Narin’in evinde kimler vardı? Anne Yüksel Güran var, amca Salim Güran’ın orada olduğunu biliyoruz. Ve yenge Hediye Güran, Maşallah Güran da orada. Ağabey Enes Güran da... Hepsi olay yerinde. Narin Güran’ın 3 dakikada kendi evinde katledildiği netleşti. Suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran 15.21’de Narin’in evinde. 15.46’ya kadar beraberler. 15.21’den sonra evdeki su tüketimi hızla artmaya başlamış. Evin tüm halıları, örtüleri yıkanmaya başlamış. Hatta çamaşır makinesi bozulmuş. Yani bir delil karartma çalışması başlamış.” m HABER MERKEZİ

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#Diyarbakır#Bağlar#Narin

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