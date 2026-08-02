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Tavşanlı'da yayaya çarpan otomobilini bırakıp kaçan sürücü yakalandı

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#Trafik Kazası#Kütahya Tavşanlı#Kaza Kaçak Sürücü
Tavşanlıda yayaya çarpan otomobilini bırakıp kaçan sürücü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 11:45

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köprü üzerinde yürüyen yayaya çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, yaya olarak kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırçırçeşme Mahallesi Gurbet Sokak’ta meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 43 HN 684 plakalı otomobil, Kerem Sokak girişindeki köprü üzerinde yürüyen A.Y.’ye çarptı. Savrularak yola düşen A.Y. yaralanırken, otomobilini bırakan Ö.G. yaya olarak kaçtı.

Tavşanlıda yayaya çarpan otomobilini bırakıp kaçan sürücü yakalandı

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kütahya Tavşanlı#Kaza Kaçak Sürücü

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