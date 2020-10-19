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Gündem
Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Tavşanlı'da koronavirüs denetimleri sürüyor

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Tavşanlı'da koronavirüs denetimleri sürüyor
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında koronavirüs denetimlerinde bulunarak halkın yoğun olduğu alanlardaki çalışmaları yerinde inceledi.

Semt pazarlarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi. Maske konusunda kurallara uymayanlara polis ve zabıta görevlileri gerekli cezai işlemleri yapılırken, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi. İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, İsmail Aka ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy da katıldı.

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