Tavşanlı’da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı’nda yer alan 3 iş yerine giren 3 şüpheli, yaklaşık 4 bin lira çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde dükkânlarına gelen iş yeri sahipleri, kapıların açık olduğunu görerek polise haber verdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kar maskesi ve cerrahi maske taktığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soyulan iş yeri sahiplerinden Mesut Peker, sabah geldiğinde kapılarının açık olduğunu görmesi üzerine polise haber verdiğini ifade ederek, ''Saat 03.30'da iş yerimize girmişler ve paraları çaldıktan sonra kaçmışlar. Güvenlik kameralarında polis inceleme yaptı. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum'' dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta, kar ve cerrahi yüz maskeli üç kişinin yem satış dükkânına levye ile kapıları açarak girdiği, duvarda bulunan gömme çelik kasadan paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.