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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Tavşanlı’da 148 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Tavşanlı’da 148 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada 148 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerini dışarıdan kontrolünde içerdeki masanın üzerinde ağzı açık vaziyette poşetler içerisinde sigaraların bulunduğu tespit etti.
İş yerindeki 148 paket kaçak sigaraya el konulurken, E.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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