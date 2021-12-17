Tavşanlı Höyüğü'nde 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşına hazırlanıyoruz 400 bin gazi hazırda bekliyor...Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz! 400 bin gazi hazırda bekliyor...#Ukrayna
Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...#Boris Johnson
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede#Ece Ronay
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk demişti: Tek taşını çıkarmış'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış#Jessica Alba
HABERLERGündem Haberleri

Tavşanlı Höyüğü'nde 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

#Kütahya#Tavşanlı#Arkeoloji
Tavşanlı Höyüğünde saray niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde jeoradar araştırması ile 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal yapı tespit edildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, "Kalın duvarları olan sarayı da ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık" dedi.

Haberin Devamı

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgenin endüstrileşmiş ticaret merkezi olduğuna dair bulgular, kazılarla tespit edildi. Ayrıca bulunan çok sayıdaki cüruf ve üretim aleti, bölgede yoğun madencilik faaliyeti olduğunu da ortaya koydu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tavşanlı Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte kazı çalışmalarındaki son gelişmeleri anlattı.

'BAŞKENTLİK YAPABİLECEK DÜZEYDE GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Tavşanlı'daki höyüğün zamanla köyden büyük şehre dönüştüğünü daha sonra ise Hitit İmparatorluğu ile çağdaş dönemlere sahne olduğunu belirten Doç. Dr. Fidan, "Tavşanlı Höyüğü'nün kurulmasında iki amacı var. Hem madenci şehri burası çünkü ele geçirilen çok sayıdaki cüruf ve üretim ile ilgili aletler, burada yoğun madencilik üretimi olduğunu gösteriyor hem de ticaretin olduğu ve belki pazar yeri olarak konumlanan merkez olarak düşünebiliriz. Höyüğün 45 hektarlık boyutu düşünüldüğünde, Tavşanlı Höyüğü bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde gibi görünüyor. Tabi bu durumu ilerleyen kazı çalışmaları gösterecek" dedi.

'İLK DOKUNAN SİZ OLUYORSUNUZ'

Haberin Devamı

Kazılar öncesi jeoradar çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Fidan, "Burası açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda. Kazıların hemen öncesinde yapılan jeoradar çalışmaları, henüz meydan diyebileceğimiz bir alanın oluşmadığı, planlı programlı sokakların olduğu bir yerleşim ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Ayrıca yerleşmenin merkezine yakın bir alanda çok kalın duvarları olan ve 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal bir yapı da yer alıyor. Yakın zamanda bu alanda da çalışmalara başlamayı umuyoruz. İşimizin en güzel yanı ise binlerce yıl öncesine ait kalıntıları toprak altından çıkaran, binlerce yıl sonra onlara ilk dokunan siz oluyorsunuz. Yaptığımız kazı çalışmalarında çok sayıda ocak ve fırın bulduk. O dönemde de biliyorsunuz soğuk kış günlerinde ocaklar fazlası ile kullanmış. Yapmış olduğumuz 1 aylık çalışmalarda 77 adet müzelik, 70 kadar da etütlük eser ortaya çıkarıldı" diye konuştu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle 'Kütahya’nın kalbi' olarak nitelendirilen höyükteki arkeolojik kazı çalışmaları, kış ayları nedeniyle laboratuvar incelemeleri olarak sürüyor. Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsor olduğu kazı çalışmalarının nisan ya da mayıs aylarında başlaması ve tüm yıl devam etmesi planlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Tavşanlı#Arkeoloji

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge