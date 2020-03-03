Tavla nasıl oynanır? Tavla dizilişi nasıldır? Tavla dizilimi, kuralları ve taktikleri

Tavla tahtası iki bölmeden oluşuyor. Hangi bölgeye taşları toplayacaksanız o bölme sizin eviniz oluyor. Her oyuncunun 15’er tane pulu bulunuyor. Bu pullar tahta üzerindeki renkli sütunların üzerine diziyorsunuz.

Tavla Dizilişi Nasıldır?

Ev olarak belirlediğiniz bölmenin sol taraftaki sütuna siz 5 tane, rakibiniz de sağ köşenizdeki sütuna iki tane taşını diziyor. Oyun alan denilen ikinci bölmenin sol alt köşesindeki sütuna rakibiniz 5 tane taşını diziyor. Soldan sütunları sayıp beşinci sütuna siz de 3 tane taşınızı diziyorsunuz.

Taşların dizilimi tepeden baktığınızda simetri oluşturacak şekilde olmalıdır. Her oyuncunun önünde yukarıda saydığımız diziliş olmalıdır. Taşları hangi bölmede toplayacaksanız rakibinizin iki taşı sizin bölmenizin sağ köşesinde olmalıdır. Aynı şekilde sizin de iki taşınız rakibinizin kendi bölmesinin sol köşesinde olmalıdır.

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla, dilimize İtalyancadan geçmiştir. Kökeni “tahta” demektir. Bir tahta üzerinde 15 tane pulunuzu bir bölgede ilk olarak buluşturup, sonra da rakipten önce toplamayı esas alıyor.

Oyuna zar atarak başlıyorsunuz. En yüksek sayıyı atan oyuna başlıyor. Oyunda çift zar kullanılıyor. Çift zarı ister avucunuzun içinde sallayıp atın isterseniz fincan kullanın. Zarların iki bölmeden birine düşmesi gerekiyor. Yere düşen zarlar üzerindeki sayıları okuyorsunuz. Zarların toplamı kadar istediğiniz pulları hareket ettiriyorsunuz. Örneğin zarlarla 3 ve 4 attınız bu 7 eder. Hareket ettirmek istediğiniz taşın önündeki sütunları 7 adet sayıp, o sütun üzerine bırakıyorsunuz.

Siz oynadıktan sonra sıra rakibinize geçiyor. Bütün taşlar ev denilen bölmede toplanana kadar devam ediyor. Bütün taşlarını kendi evinde toplayan oyuncu, bundan sonra attığı her zar kadar bulunduğu sütundan birer pul topluyor. Böylece bütün pullarını ilk toplayan oyunu kazanmış oluyor.

Tavla Taktikleri

Tavlada her ne kadar şans ön planda olsa da oyunu iyi okumak taktik geliştirmek oyunu kazanmanızı sağlar. Oyun içinde pulların ve zarın gelmesine bağlı olarak aşağıdaki taktikleri uygulayabilirsiniz.

Çeşitlendirme Taktiği; Oyun içinde kaybetme olasılığının oluştuğu durumlarda bunu uygulayın. Mümkün olduğunca pullarınızı bütün sütunlara yaymaya çalışın. Pullarınızı rakibin evinde bulundurmanız onun oyun düzenini bozacaktır. Pullarını toplarken açıklar verecek, açık pulunu kırarak avantaj sağlayabilirsiniz.

Kısıtlama Taktiği; Rakibiniz evinizdeki iki pulunu çıkarmadan atacağınız zarlarla kendi evinizde kapı almanızdır. Birçok oyuncu öncelikle kendi evindeki kapıları kapatmaya çalışır. Çünkü rakibi açık verdiğinde pulunu kıracak ve açık kapı bulma şansını azaltacaktır. Rakibi açık kapı ararken, siz de pullarınızı rahatlıkla evinize taşıyabilirsiniz.

Tavla Kurallar

1) Oyuna zar atılarak başlanır. Oyunda yazılı olmayan kural, zarla 1 ve 6 atanın üzerine zar atılmayacağıdır.

2) Pul ancak atılan zar sayısı kadar ilerleyebilir. Ne eksik ne de fazla ilerleyemez. İlerleyeceği yerde rakibinin en az iki pulu varsa başka pulu hareket ettirmelidir.

3) Genel olarak ele alınan pul hareket ettirilmek zorundadır. Bu nedenle yapacağınız hareketi önce düşünüp sonra elinize alın.

4) Zarların hareketi tamamlanmadan veya rakip oynamadan zarları elinize almayın.

5) Gelen sayıları bir pul için kullanabileceğiniz gibi her zar için iki pulu da kullanabilirsiniz.

6) İki zarda da aynı sayı geldiğinde buna “Çift” denir. Fazladan iki hamle daha kazanmış oluyorsunuz. Böylece zar sayısı kadar pulunuzu dört defa hareket ettirebiliyorsunuz.

7) Bütün pullarınızı evinize toplamadan taş toplayamazsınız.



Kazandıran Tavla Taktikleri

Oyunu kazandıran en önemli taktik bolca kapı almak, rakibinin taşını kırmak ve kendi taşını kırdırmamaya çalışmaktır. Rakip pulu kırarken kendi evinizde açıkta pulunuz olmamalıdır. Oyun içindeki zar durumuna bakarak rakip sahadaki iki taşınızın taşınmasına hızlı karar vermelisiniz. Taşlarınızı kendi evinizde toplarken en sağ sütuna doğru toplamaya çalışın. Toplarken avantaj sağlarsınız.