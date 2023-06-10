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Tavanı delen yorgun mermi, başını sıyırıp geçti

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#Yorgun Mermi#Yalova#İdris Fidan
Tavanı delen yorgun mermi, başını sıyırıp geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 10:29

Yalova'da bir hurda dükkanında gece bekçiliği yapan İdris Fidan (32), iş yerinde televizyon izlediği sırada, tavanı delen yorgun mermi başını sıyırıp koltuğa düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki bir hurda dükkanında meydana geldi. İş yerinde gece bekçiliği yapan İdris Fidan, televizyon izlediği sırada duyduğu silah sesiyle irkildi. Konteyner olan iş yerinin tavanını delen mermi, Fidan’ın başını sıyırıp koltuğun üzerine düştü. Fidan hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

‘YİYECEK EKMEĞİMİZ VARMIŞ’

Şans eseri ölümden döndüğünü söyleyen İdris Fidan, “Dükkanda beklerken, televizyon izliyordum. Bir anda gelen sesle can havliyle fırladım. Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden mi sıktılar diye düşündüm. Memur arkadaşlar geldiğinde yorgun merminin isabet ettiğini söylediler. Böyle bir hadise atlattık. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam sağ tarafıma kafamı sıyırarak yere sekmesi bir oldu zaten. Bununla atlattık, daha da kötüsü olabilirdi” dedi.

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Tavanı delen yorgun mermi, başını sıyırıp geçti



Yaşananlara tepki gösteren iş yeri sahibi Ercan Tosun da “İnsanların, düğünlerde, asker eğlencelerinde rastgele silah kullanmamasını öğrenmesi lazım. Zevkine ateş etmiş, geldi bizim bekçimizin kafasına isabet etti, ofisimizin çatısını delerek. Ucuz atlattık, buna da şükür. İdris’in canı sağ, başka bir şeye de gerek yok zaten” diye konuştu.

Tavanı delen yorgun mermi, başını sıyırıp geçti



KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koltukta oturarak televizyon izleyen İdris Fidan’ın, önce duyduğu ses üzerine irkildiği, ardından da başını sıyırıp geçen mermi nedeniyle başını tutarak bir anda ayağa kalktığı görüldü. Şoke olan Fidan’ın ne olduğunu anlamaya çalışarak odanın içinde dolaşması da görüntülere yansıdı.

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#Yorgun Mermi#Yalova#İdris Fidan

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