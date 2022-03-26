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Taurin nedir, ne işe yarar?

#Taurin#Taurin Nedir#Taurin Faydaları
Taurin nedir, ne işe yarar

Taurin nedir sorusu, bileşen hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Taurin'in canlandırıcı etkisi hakkında detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Taurin nedir, ne işe yarar? İşte, o konu hakkında bilgiler

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Canlandırıcı ve düzenleyici etkiye sahip olduğu iddia edilen Taurin, genellikle enerji içeceklerinin içerisinde yer almaktadır. Uzmanların 500 mg'yı geçmemesi konusunda uyarıda bulunduğu Taurin, yüksek kan basıncına ve kalp hastalıklarına neden olduğu belirtilmektedir. Peki, Taurin nedir ve zararları nelerdir?

TAURİN NEDİR?

Taurin molekülü egzersiz yaparken veya stresli halde iken kullanılan, vücudumuzda da üretilebilen, kalp atış hızının ve kas kasılmalarının düzenlemesine yardımcı olan bir amino asit olarak bilinmektedir. Doğal taurin insan vücudu için faydalıdır ve inek sütünden, etten, balıktan ve yumurtadan elde edilebilir.

Araştırmacılar, Taurin'in günlük alım miktarının 500 mg’ı geçmemesi gerektiğini söylemektedir. Ancak enerji içeceklerinde olduğu gibi dışarıdan alınan yapay taurinin yüksek kan basıncına ve kalp hastalıklarına neden olabildiği belirtilmektedir.

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Taurin ile ilgili dikkat çekici araştırmalardan biri de New York’taki Weill Cornell Tıp Fakültesi tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada taurinin canlandırıcı etkisinin yanı sıra beyinde yatıştırıcı etki gösterdiği de tespit edilmiştir.

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