MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTatvan'daki kaza anı kamerada
GeriGündem Tatvan'daki kaza anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BİTLİS (İHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Tatvan'daki kaza anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatvan'daki kaza anı kamerada
Abone Olgoogle-news

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası anbean kameralara yansıdı.

Tatvandaki kaza anı kamerada
Bitlis-Tatvan karayolunun Tatvan Sanayi Sitesi mevkisinde önceki gün 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kameralara yansıyan bölümünde, Tatvan istikametinden Bitlis’e doğru seyir halinde olan bir aracın sanayi sitesine dönmek için dönüş alan diğer bir araca hızla yandan çarptığı görülüyor. Kamera açısından çıkan kazanın devamında ise sanayi sitesine dönüş yapan araca yandan çarpan araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle