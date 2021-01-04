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BİTLİS (İHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince İ.A. isimli şüphelinin iş yeri ve üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 1 parça halinde daralı ağırlığı 0,40 gram metamfetamin, 3 parça halinde daralı ağırlığı 10,82 gram esrar maddesi, 12 adet uyarıcı hap, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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