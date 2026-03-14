×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Tatvan#Trafik Kazası#Tır Kazası
Tatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 17:41

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında seyir halinde bulunan 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı.

Tatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine Van ve Bitlis'ten, ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve olay hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

#Tatvan#Trafik Kazası#Tır Kazası

