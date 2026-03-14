Tatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında seyir halinde bulunan 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine Van ve Bitlis'ten, ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve olay hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.