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Tatlıcıya saldırdılar: Kolu ve bacağı kırıldı

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#Mersin#Akdeniz#Kavga
Tatlıcıya saldırdılar: Kolu ve bacağı kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

Tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi Arife Civan’ın işyerinde ailesiyle birlikte uğradığı saldırıda aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Civan, “Kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikâyetçiyim” dedi.

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Mersin’in Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’nde 20 Eylül’de akşam saatlerinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İnönü Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi. Kadınlı erkekli 15 kişinin bir işyeri önünde birbirine girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçak, sopa ve zincirlerin kullandığı kavgada bir kadının yerde tekmelendiği görüldü. Olay sırasında aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan 3 çocuk annesi Arife Civan (40), Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karışan Süleyman G. (44), Durmuş G. (39), Mehmet A. C. (22) ve Turhan D. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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‘KIRIKLARIM VAR AMELİYAT OLDUM’

Hastanede tedavisi devam eden Civan, yaşananları anlattı. Civan, “Olay günü karşı grup, eşimle beraber çalıştırdığımız tatlıcıya geldi. Biz o sırada kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Koluma, bacağıma vurdular. Kırıklarım var. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikâyetçiyim” dedi.

Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, “Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi” diye konuştu.

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#Mersin#Akdeniz#Kavga

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