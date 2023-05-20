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Tatlıcı’nın eşinden üvey oğluna... Kanlı bıçak şikâyeti

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#Mehmet Salih Tatlıcı#Uğur Tatlıcı#Nurten Tatlıcı
Tatlıcı’nın eşinden üvey oğluna... Kanlı bıçak şikâyeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

Türkiye’nin en zengin 27’nci işinsanı olan ve kanser tedavisi gördüğü Londra’da 14 yıl önce hayatını kaybeden Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının ardından 3 milyar dolarlık mirasının büyük bir kısmı ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya kaldı.

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Taraflar arasında 14 yıldır Türkiye’nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşandı. Tatlıcı ailesi arasında bu zamana kadar 100’e yakın şikâyet ve davaya bir yenisi daha eklendi. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesine göre, Nurten Tatlıcı, birkaç siparişini alması için asistanı Dünya K. ile görüştü. Dünya K., kendi aracı bozuk olduğu için Nurten Tatlıcı’nın makam aracıyla siparişleri almak için bir alışveriş merkezine gitti. Siparişleri aldıktan sonra alışveriş merkezinin otoparkına giden Dünya K., aracın camının üzerine kanlı karakterlerle ‘Marika’ (Nurten Tatlıcı’nın önceki adı) yazısını ve üzerine kan bulaşmış bir bıçak gördü. Nurten Tatlıcı, şikâyet dilekçesinde özetle “Müvekkil ve oğlunun can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” denildi.

 

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#Mehmet Salih Tatlıcı#Uğur Tatlıcı#Nurten Tatlıcı

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