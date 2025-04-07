Tatlandırıcı şekerden beter

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Yapay tatlandırıcıların (sukraloz) beyin üzerindeki etkilerini gösteren yeni çalışmada, bu maddelerin iştahı ve vücut ağırlığını düzenlemesiyle bilinen hipotalamus bölgesindeki aktiviteyi artırdığı keşfedildi. Bu, şeker tüketimine kıyasla tatlandırıcıların kişiyi daha fazla acıktırabileceği anlamına geliyor. Güney California Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, 75 yetişkin üzerinde sukraloz ve şekerin beyin üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Nature Metabolism dergisinde yayınlanan çalışma sonuçlarına göre, sukraloz tüketildiğinde beynin iştah ve istekleri kontrol eden bölgesi olan hipotalamusa kan akışının arttığı gözlemlendi. Buna karşın, şeker tüketildiğinde kan şekeri yükseldi, hipotalamusa giden kan azaldı ve katılımcıların açlık seviyeleri düştü. Katılımcılar, şeker tükettikten iki saat sonra, tatlandırıcı aldıkları zamana kıyasla önemli ölçüde daha az açlık hissettiklerini bildirdi. Bulgular, kalorisiz tatlandırıcıların uzun vadede kilo vermek veya şeker isteğini azaltmak için aslında faydalı olmayabileceğini gösteriyor. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, zararsız olduğu düşünülen yapay tatlandırıcıların DNA hasarı, glukoz toleransında bozulma ve bağırsak mikrobiyotasında değişiklik gibi sorunlarla ilişkilendirildiği belirtilerek uyarılar yayınlamıştı.