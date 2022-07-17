Tatilin son gününde plajlar doldu taştı!

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İSTANBUL'DA DENİZE AKIN ETTİLER

Sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, deniz kenarlarını tercih etti. Samatya'da deniz kenarına gelenlerin bir kısmı yeşil alanda piknik yaparak, güneşin ve deniz havasının keyfini çıkardı. Serinlemek için denize girenlere evcil hayvanları da eşlik etti. Deniz keyfi için Sarayburnu'nu tercih edenlerin sayısı ise fazla oldu. Plajdaki kalabalık dikkat çekti.

"İNSANLAR 10 BİN LİRA ÖDEYİP TATİLE GİDİYOR, BİZ BURAYA GELİYORUZ"

Köpeği Reyna ile Samatya'da denize giren Nihat Baran "İnsanlar 7-10 bin lira ödeyip tatile gidiyorlar. Burada yaşayanlar bile sahile gelmiyor. Hafta sonunu burada geçiriyoruz, hava da deniz de güzel, çoluk çocukla, köpeğimle yüzüyorum" dedi.

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"BİZİM TATİLİMİZ DE BU"

Piknik için Samatya’ya gelen Gülşen Varışlı "Çok uzaktan gelmedik, buralarda oturuyoruz. Yaz gelince iki haftada bir buralara geliyoruz. Seviyoruz burayı. Sabah kahvaltımızı yaptık" diye konuştu. Piknik yapan Yaşar Karam "Sabah burada kahvaltımızı yaptık, temiz havayı değerlendirdik, bizim tatilimiz de bu. Genelde her hafta sonu geliyoruz buraya" dedi.

MENEKŞE PLAJI’NDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları da kumda, çimenlerde oturup ailesiyle piknik yaptı.

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Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı’nın dolup taştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.

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SİLİVRİ

Bayram tatilinin son gününde Silivri plajlarında da yoğunluk yaşandı. Silivri Kumluk Plajı'na gelenler bol bol güneşlenip, yüzdü.

Sahilde mangal yakarak piknik yapanlar da oldu. Öte yandan İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle D-100 karayolunda zaman zaman trafikte yoğunluğu yaşandı.

BODRUM

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk yaşandı.

Ortakent-Yahşi plajında binlerce yerli ve yabancı turist, sıcak havada denize girerek serinledi.

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Kimi turistler ise 40 derece sıcaklıklığa ulaşan kentte güneşlenmeyi tercih etti. Özellikle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi plajlarda yoğunluk olduğu görüldü.

TUNCELİ

Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çaylarına girerek serinledi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır’dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.

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Tatil için Fransa’dan Türkiye’ye gelen ve Ovacık yolu üzerinde Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde yer alan Kemerbel mevkinde suya girerek serinleyen Fatma Piya Yoltay, Antalya, Marmaris veya Muğla yerine Tunceli’yi tercih ettiğini belirterek, “Burası benim güzel memleketim, burayı çok seviyorum. Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum” dedi.

Erzincan’dan gelen Ümit Çılgın ise, “Her yıl Marmaris, Antalya ve Bodrum’da tatil yapıyorduk ama bu yıl Tunceli’yi tercih ettik. Suyu buz gibi ve insanı dinç tutuyor. Şu an sıcaklık 40 dereceyi gösteriyor ama suya bir kere girip çıkıyorsun insanı eksi derecelere kadar düşürüyor sanki” diye konuştu.

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VALİLİK UYARDI

Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, Valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, “Ovacık ve Pülümür çaylarımızın debilerinin yüksek olması ve akıntı hızının fazla olması; boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için Ovacık ve Pülümür vadilerimizde tesisleşmenin olduğu alanlar dışında yüzmeyelim” denildi.

BU İLÇEDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Karadeniz’in Bodrum’u olarak adlandırılan Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde nüfus, hafta sonları 10 katına çıkıyor.

Son yıllarda özellikle İstanbul, Sakarya, Düzce gibi çevre illerden yerli turist çeken Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin sahil kıyıları, Bodrum’u aratmıyor. Hafta sonu yüzlerce insanın akın ettiği Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Cebeci plajlarını görenler, “İğne atsan yere düşmez” yorumunda bulunuyor. Hafta sonları nüfusu 10 katına çıkan Kerpe’de plajlarda oturacak yer kalmıyor. Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkat çeken Kandıra sahillerinde yer bulmak isteyenler sabahın ilk ışıkları ile sahillere gelmeyi tercih ediyor.

Düzce’den Kerpe’ye geldiğini belirten Melike Yıldız, “Bu kadar kalabalık beklemiyordum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yüzdük, dalış yaptık. Keyifli bir gün geçiriyoruz. Doğası, denizi ile çok güzel bir yer” dedi.

Vatandaşlar, denizde yüzmenin yanı sıra, tekne gezileri, dalış gibi etkinlikler de yapıyor.

ANTALYA’DA TERMOMETRELER 40'I GÖSTERDİ, SAHİLLER DOLDU

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya’da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine sayılı günler kala, turizm kenti Antalya’da yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının bazı termometrelerde 39-40 dereceye ulaştığı kentte, sıcak havadan bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Bazı tatilciler Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi tercih etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti. Akdeniz'in turkuaz maviliği ve plajları drone ile de görüntülendi.

Sahilde deniz keyfi yapanlardan Barış Kömür, “Geçen yıla oranla bu sene sahildeki kalabalık daha fazla. Kurban Bayramı bitti ama tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor. Her gün imkânım oldukça denize gelmeye çalışıyorum. Deniz güzel ama hava biraz sıcak. Sahilimizin dünyaca ünü var” dedi.

Sahilde dinlenen Ali Özalan, son dönemde hava sıcaklığının bir hayli yükseldiğini belirterek, “İnsanlar daha çok sahilde vakit geçirmeye başladı ve yoğunluk oluştu. Bizde erkenden geldik, kafamızı dağıtmak istedik. Bayram tatilinin son günler, hafta başı işimize başlayacağız. Evde klimanın altında olmaktansa sahili tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT - Uğur Samet AVCI - Fırat AKAY - Serhat Ozan YILDIRIM - DHA - İHA)