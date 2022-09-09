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Tatilden dönünce hayatının şokunu yaşadı! Ev sahibinden kiracıya akılalmaz oyun

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#Kira#Tatil#Ev Sahibi
Tatilden dönünce hayatının şokunu yaşadı Ev sahibinden kiracıya akılalmaz oyun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 16:38

Kiracısı ile zam konusunda anlaşamayan ev sahibi, önceden imzalanan taahhütnameye tarih atarak tatildeki kiracısına icra gönderdi. Eşyaları evden boşaltılan kiracı ise şimdi bir tanıdığının evinde kalıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ev sahibi kiracıdan istediği zammı alamadı. Tatilde olmasını da fırsat bildi. Elindeki tarih bölümü boş olan taahhütnameye tarih atarak ihtarname gönderdi. Neye uğradığını şaşıran kiracı evsiz kaldı.

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, olay İstanbul Başakşehir'deki Bahçeşehir semtinde yaşandı. Büşra Avcı 4 sene önce 1+1 ev kiraladı. Kira kontratını imzalarken tahliye taahhütnamesine de imza attı. Taahhütnamenin bir nüshası ev sahibinde diğer nüshası da kiracıdaydı.

KİRACININ TATİLDE OLMASINI FIRSAT BİLDİ

İddiaya göre, ev sahibi bunun protokol gereği olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra kira zammı sebebi ile anlaşmazlıklar başladı. Kiracı Büşra Avcı temmuz ayında tatile çıktı. Ev sahibi de bu dönemi fırsat bildi.

Tatilden dönünce hayatının şokunu yaşadı Ev sahibinden kiracıya akılalmaz oyun

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Avcı'nın ev sahibi boş tahliye taahhütnamesi üzerinde bir değişiklik yaptı. İddiaya göre taahhütnameye kendi oluşturduğu bir tarihi yazdı. Ardından da bu tarihe göre evi boşaltmasını istedi. Taahhütnamenin tarihi 1 Temmuz 2022 olarak atıldı. Kiracıya ihtarname gitti. Büşra Avcı tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Hem evini boşaltması için ihtarname gelmiş hem de tatilde olduğu için itiraz süresini kaçırmıştı. Ev icra memurlarınca boşaltıldı.

EŞYALARINI DEPOYA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Kiracı Büşra Avcı, "Memurlar evi boşalttıktan sonra ben çok mağdur oldum. Eşyalarım ortada kaldı. Depoya koydum. Bir depo kiraladım şu anda bir depoda. Burada da ailem olmadığı için kalacak yerim olmadığı için arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum 15 gündür. Hem maddi hem manevi zorlanıyorum." diye konuştu.

Tatilden dönünce hayatının şokunu yaşadı Ev sahibinden kiracıya akılalmaz oyun

Ev sahibi, Büşra Avcı’nın özel eşyalarına da evin badana parasını ödeyene kadar el koydu. Evsiz kalan Büşra Avcı soluğu savcılıkta aldı.

Savcılık ev sahibi hakkında ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlattı.

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