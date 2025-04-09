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Tatilde müzelere koştuk

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Ersoy#Nuri Ersoy#Göbeklitepe
Tatilde müzelere koştuk
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinde müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Ersoy, “9 günde 1 milyonu aştık. Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi. En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti. Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EFES VE GÖBEKLİTEPE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bakanlığın verilerine göre, 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince İzmir Efes Ören Yeri 81 bin 264 kişiyle en fazla ziyaret edilen nokta oldu. Onu 71 bin 388 ziyaretçiyle Göbeklitepe, 64 bin 21 ziyaretçiyle Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri takip etti.

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#Bakan Ersoy#Nuri Ersoy#Göbeklitepe

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