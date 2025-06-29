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Tatilde balkon faciası! Anne ve kızı yaralandı

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#Balkon Kazası#Burdur#Tatil Kazası
Tatilde balkon faciası Anne ve kızı yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 21:35

Burdur’un Bucak ilçesinde iki katlı evin balkonunun çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı. Yaralıların tatil için geldiği öğrenildi.

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Olay, saat 16.40 sıralarında Bucak ilçesi Yörükler Mahallesi 3307. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ahşap balkonuna çıkan S.Ü. (46) ve kızı S.Ü. (19), balkonun çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

 Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralıların tatil için Bucak'a gelen bir adli yargı mensubunun ailesi olduğu öğrenildi.

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#Balkon Kazası#Burdur#Tatil Kazası

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