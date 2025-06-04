Tatilcilerin Kurban Bayramı yolcuğu başladı

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor. Bayram tatili öncesinde alınan tedbirler sayesinde Kırıkkale-Kayseri D-765 ve Kırıkkale-Samsun D-200 karayollarında ulaşımda aksama yaşanmazken, zaman zaman trafik hareketliliği gözlemleniyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız sınırına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

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Ayrıca, her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirilerek yol güvenliği artırıldı. Radar araçları ile hız kontrolü de sıklaştırılarak trafik ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Karayolları ekipleri tarafından da bayram tatili süresince trafik akışını sağlamak amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

