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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

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#Tatil#Kırklareli#Ulaşım
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 15:08

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen ve "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında yoğun bir şekilde kontroller gerçekleştiriyor. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı D200 ve D750 kara yollarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan ekipler, özellikle hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı ve araç muayenelerinin yapılmış olması konularında sürücüleri uyarıyor. Hususi araçların yanı sıra şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden kişilerin ve sürücülerin kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

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Ayrıca, elektronik denetleme sistemleri ile trafik ihlalleri anında tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

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#Tatil#Kırklareli#Ulaşım

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