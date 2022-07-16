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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

#Kurban Bayramı#Tatil#Trafik

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna çıktı. Birçok il çıkışında ve kilit kavşaklarda yoğunluk oluştu. Ulaşımda ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de ve Muğla- Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüleri ve yolcuları uyardı. Bakanlık gönderdiği SMS ile emniyet kemeri kullanımına dikkat çekerken, yasal hız sınırına da uyulmasını istedi.

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Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin dönüş yolcuğu başladı. Kurban Bayramı nedeniyle 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan tatil, 18 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ

Özellikle Kırıkkale- Ankara karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. 

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

5 KİLOMETRELİK KUYRUK

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla yoğun talep gördü. Muğla’ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola çıktı. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya- karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.

Resmi tatil süresince Bodrum’a akın eden tatilcilerin geri dönüşe geçmeleri ile Bodrum-Milas Karayolu’nda aşırı yoğunluğa neden oldu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Zaman zaman tıkanma noktasına gelen trafik, yol kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlar için zulüm haline geldi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Bu kadar insan, bu kadar araç Bodrum’un neresinden geliyor anlamış değiliz. 24 saat bu araç trafiği var. Kendi memleketimizde misafir gibi olduk. Ambulanslar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. Sürekli siren sisleri duyuyoruz" sözleriyle yaşanan yoğunluğu eleştirdiler. Mesai bitişi Bodrum’dan Milas’a doğru trafikte yol alan bir vatandaş ise attığı sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsünde, “Şu an Güvercinlik’teyiz. Kuyruk muhtemelen Milas’a varmıştır” sözleriyle trafik yoğunluğunu dile getirdi.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SMS’Lİ UYARI

Bu yıl Kurban Bayramı trafik tedbirlerini 7-18 tarihleri arasında alan İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma trafik birimleri, dönüş trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karayollarında önlemlerini artırdı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı...Uzun araç kuyrukları oluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bayram dönüşü artan trafiğe dikkat çekerek, “Lütfen dönüş yolunda trafik kurallarına uyalım” mesajı paylaştı. Ayrıca içişleri Bakanlığı, tüm GSM operatörlerinden sürücü ve yolculara uyarı mesajı da gönderdi. Mesajda; “Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar” denildi.

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#Kurban Bayramı#Tatil#Trafik

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