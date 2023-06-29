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Tatilcilere caretta uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Caretta#Bodrum#Uyarı
Tatilcilere caretta uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Dünyaca ünlü turistik ilçeler Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Ula’ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğradı.

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Plajlarda adım atacak yer kalmazken, doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Avrupa’nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca’nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Plaj aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Tatilcilere caretta uyarısı

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tatilcilere deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.

Tatilcilere caretta uyarısı

Prof. Dr. Kaska, “Yaban hayvanı olan deniz kaplumbağalarının elle beslendiği ve dokunulduğuna yönelik videolar geliyor. Bu tür davranışlar canlılar için stres yaratıyor. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor. Yaban hayvanlarını beslemek davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Onları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli” dedi.   

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#Caretta#Bodrum#Uyarı

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