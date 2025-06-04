Tatilciler yola çıktı: Yollarda bayram trafiği artıyor

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Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU VE DÜZCE KESİMİNDE BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor.

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Otoyol jandarması, söz konusu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

İZMİR-ANKARA KARA YOLUNUN MANİSA GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.



Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

Olası kazaların önüne geçebilmek için bazı noktalarda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.