Tatilciler yola çıktı! Dönüş yoğunluğu başladı! 15 binden fazla araç şehri terk etti

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Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde, trafik yoğunluğu arttı. Bodrum'dan ise 24 saatte 15 binden fazla araç çıkış yaptı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

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Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLİYOR

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu

Bayram tatili boyunca Marmaris'e yaklaşık 87 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

Gökova Kavşağı, yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri oldu. Marmaris'ten itibaren başlayan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi ile Gökova Kavşağı arasında yoğunluk oluştu.

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TATİLCİLER BODRUM'U TERK ETMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı.

Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

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TÜNELLERDE YOĞUNLUK

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

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TRAFİK EKİPLERİ YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

İda Park, Kadıköy, Akçay, Lukoil, Güre, Altınoluk kavşaklarında trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba gösterdi.

AFYONKARAHİSAR'DA AKICI YOĞUNLUK

Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.