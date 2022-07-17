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Tatilciler yola çıktı: Acele etmeyin, kurallara uyun, sağ salim dönün

#Tatil#Dönüş#Yol
Tatilciler yola çıktı: Acele etmeyin, kurallara uyun, sağ salim dönün

9 günlük bayram tatili bugün sona ererken vatandaşlar da dönüşe geçti. Yetkililer yola çıkan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bakan Soylu, “Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım” dedi.

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Bugün 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor. Yollara düşecekler için yetkililer uyarılarını tekrarlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

Tatilciler yola çıktı: Acele etmeyin, kurallara uyun, sağ salim dönün

SOYLU’DAN UYARI

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız limitine uymaları, telefonla konuşmamaları ve dinlenerek sürüş yapmaları konularında uyardı ve “Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı’nda günlük ölüm ortalaması 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım” dedi.

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#Tatil#Dönüş#Yol

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