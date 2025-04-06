Tatilciler İstanbul'a dönüyor: Kara yollarında ve otogarda yoğunluk oluştu

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Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

Ekipler dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

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Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK

Öte yandan tatilin son gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşurken otobüsler ve yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı yolcular ellerindeki valizlerle yürümek zorunda kaldı.

'TRAFİK ÇOK YOĞUNDU, İLERLEYEMEDİK'

Otogardaki yoğunluk hakkında konuşan Ali Özdemir, “Memleketim, Niğde'ye gidiyorum. Oğlumun yanına ziyarete gelmiştim, şimdi geri dönüyorum. Aşağılarda trafik çok yoğundu, ilerleyemedik. 'Sen dön bari, ben yürüyeyim' dedim. Şimdi yaya olarak devam ediyorum. Mecburen beklemek zorundayım. Önce İzmit'e gideceğim, oradan da başka bir araçla memlekete geçeceğim" dedi.

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'BİLET BULMAKTA ÇOK ZORLANDIM'

Bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Ege Salih Başhan ise “Tekirdağ'dan geliyorum. Normalde buralıyım ama bayramı orada geçirdim. Özellikle dönüş yolculuğu çok yoğun. Otobüsler doluydu, bilet bulmakta çok zorlandım. Aslında bu kadar yoğunluğu bugün beklemiyordum. Bayramın bitişiyle birlikte olur diye düşünüyordum ama tatilin uzaması yoğunluğu bugüne taşımış" diye konuştu.

'BU KADAR YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORDUK'

Kardeşiyle birlikte bayram tatiline çıktıklarını belirten Ahmet Talaf, “Adıyaman'a gittik, ardından Antep'e uğradık, şimdi de İstanbul'a döndük. Artık işimize gücümüze bakacağız. Babam bizi arabayla almaya geliyor ama trafik çok yoğundu. Biz de 'Bizi dışarıda indir, yürüyerek gelelim' dedik. Bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk, açıkçası şaşırdık" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte Adana'dan döndüğünü söyleyen Şükran Er ise, “Adana'dan geliyoruz. İstanbul'dan gitmiştik, tatili orada geçirdik. Dönüş yolculuğu çok zorluydu, trafik vardı ve oldukça yorucuydu" dedi.

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