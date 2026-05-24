Tatilciler geceden yola çıktı: Dokuz günlük göç başladı

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı. D-100 karayolu, TEM ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken, Ankara istikametinde araçlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Çamlıca gişelerinde Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk dronla havadan görüntülendi. Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

TEKİRDAĞ ADIM ADIM

İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul’dan yola çıkan ve Trakya, Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul’a sınır Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki kavşaklarda zaman zaman araç kuyruklarına neden oldu. Polis ekipleri, Kurban Bayramı’nda araç yoğunluğunun beklendiği 7 kavşakta, 30 ekip, 82 personel ile önlem aldı. Trafik akışını sağlayan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

“İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinin Ankara yönünde de araç sayısı arttı. Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlattı. Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 karayolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine giden tatilciler güzergâhları üzerinde bulunan tesislerde de yoğunluk oluşturdu. Diğer yandan, jandarma ekipleri güzergâhlarda denetimlerini artırdı.

MUĞLA’DA YOLLAR KİLİT

Türkiye’nin birçok ilinden araçlarıyla Muğla’ya gelen vatandaşlar, kent girişlerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Ula ilçelerine ulaşmak isteyen tatilciler nedeniyle Menteşe girişinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bodrum ilçesinde, önceki akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ve asayiş ekipleri, Torba Uygulama Noktası’nda denetim yaptı.

‘KİLİT KAVŞAK’ KLASİĞİ

Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı karayollarının kesişim noktasındaki ‘kilit kavşak’ Kırıkkale’de bayram yoğunluğu başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN SÜRÜCÜLERE UYARILAR

- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirtti. Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: “Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.”

BAKAN URALOĞLU: HAVAYOLLARINDA 1506 İLAVE UÇUŞ

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından, 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı” dedi. Dün özellikle büyükşehirlerdeki otogarlarda da yoğunluk yaşandı. Ankara’daki AŞTİ, tatilcilerle doldu taştı.

VALİ GÜL DENETİMDE

- İstanbul Valisi Davut Gül, tatilin ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğunu İstanbul Emniyeti’ne ait helikopterle denetledi. Vali Gül, trafik denetiminin yanı sıra kurban satış yerleri, ormanlık alanlar ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki durumu da havadan gözlemledi.

BODRUM’A 24 SAATTE 20 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

- Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. 24 saatte Bodrum'a 20 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.