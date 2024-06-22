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Tatilciler dönüşe geçti! Bu kez sahillerden İstanbul’a akın

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#Kurban Bayramı#Tatil#Trafik
Tatilciler dönüşe geçti Bu kez sahillerden İstanbul’a akın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin yaşadıkları kentlere dönüşleri dün de sürdü. Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’dan binlerce araç çıkış yaptı. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne de araç yoğunluğu yaşandı.

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Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’a Kurban Bayramı tatili kapsamında yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde 200 bin civarı olan kentin nüfusu, 1 milyonu aştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken plajlar tatilci akınına uğradı. Önceki gün başlayan dönüşler, dün de artarak sürdü. Bayram tatilinin 7’nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam etti. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de yoğunluk yaşandı. Öte yandan dün öğle saatlerinde, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRER

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Bayram tatilini Trakya’nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren tatilcilerin, önceki gün başlayan dönüş yolculuğu dün de sürdü. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne öğleden sonra araç yoğunluğu giderek artmaya başladı. Tekirdağ’ın İstanbul’un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda da İstanbul yönüne yoğunluk dün de sürdü. Yetkililer, İstanbul’a dönüş trafiğinin pazar akşamına kadar sürmesini beklediklerini belirtti.

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#Kurban Bayramı#Tatil#Trafik

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